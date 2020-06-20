شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. مساجد مكة تستقبل المصلين بعد توقف استمر ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعود المصلون للمساجد في مكة المكرمة، غداً الأحد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وكثف فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع.

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وأعلنت جمعية سفراء التطوع عن تهيئة وتعقيم أكثر من 7 جوامع ومساجد بالعاصمة المقدسة لاستقبال المصلين.

وأوضح مدير الجمعية المهندس كمال رزق أن الجمعية قامت وبمشاركة أكثر من 35 متطوعا بتعقيم وتهيئة وتطييب الجوامع والمساجد بالعاصمة المقدسة ووضع الملصقات في الصفوف بين المصلين لتطبيق التباعد وحفاظا على سلامة المصلين، إذ تمت تهيئة 7 مساجد لاستقبال أكثر من 1000 مصل، مع الحرص على تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية.