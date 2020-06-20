إبعاد ضرغام ومهاوي من منتخب العراق

قرر اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، من صفوف المنتخب العراقي الأول وفرض عليهما غرامية مالية بعد مخالفتهما التعليمات بخصوص الحجر المنزلي.

وذكر الاتحاد في بيان أنه: بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قرّر الاتحاد وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب العراقي مع فرض غرامة مالية وقدرها مليوني دينار عراقي على كلِّ لاعب «حوالي 1900 دولار أمريكي» على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العائلات المتضررة من جائحة كورونا.