شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 536 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية السبت، تعافي 536 إصابة من مرض كوفيد-19 في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء 30726.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 536 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.