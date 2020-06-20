شكرا لقرائتكم خبر عن إيلما: رونالدو لن يصنع المعجزات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت إيلما شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عنه بعد خسارة اليوفنتوس نهائي كأس ايطاليا أمام نابولي. وقالت عبر حسابها في انستجرام: «ما الذي يستطيع كريستيانو فعله أكثر مما فعل؟ هذا هو الحال، عزيزي لا يستطيع فعل المعجزات بمفرده. أنا لا أفهم كيف تلعب بهذه الطريقة يا ساري. على أية حال، أبق رأسك مرفوعاً يا ملكي». وانهالت الصحف الإيطالية بالإنتقادات على المدرب ساري الذي يعود للدوري بمواجهة بولونيا الإثنين وتصدرت صورته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت وكتبت «وحيداً» وأن «اللاعبين لا يتبعونه» بعد خسارة ثاني نهائي في موسم 2019-2020 (السوبر أمام لاتسيو في السعودية والكأس أمام نابولي). وبعد تعليقات إيلما يبدو أن منتقدي ساري ليسوا فقط على الورق بل من مشجعي اليوفي أيضاً.

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