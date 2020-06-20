شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضو إدارة نادي الشرطة العراقي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تعرض عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي تحسين الياسري إلى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وذكر مصدر مقرب منه: الياسري أصيب الأسبوع الماضي بفيروس (كورونا) المستجد، إلا أنه قام بإخفاء هذا الخبر عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: صحة الياسري الآن جيدة ولا تدعو للقلق، وهو في طريقه للتعافي.

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