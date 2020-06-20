رقم قياسي في«دليفري»الطعام بفضل الدوري الإنجليزي

سجلت طلبيات الطعام «الدليفري» في إنجلترا رقماً قياسياً مع عودة الموسم الكروي، وكشفت «الصن» عن 1300 طلبية في الدقيقة الواحدة قبل مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال (3- صفر) على ستاد الاتحاد والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (2.6 مليون مشاهد)، وتفوقت مباراة سيتي - أرسنال على مباراة أرسنال - مانشستر يونايتد(2-2 ) في 16 إبريل 2003 صاحبة المركز الثاني ومباراة ليفربول - مانشستر سيتي (3-1) في 10 نوفمبر 2019 الثالثة ومباراة مانشستر يونايتد- ليفربول (1-1 )في 20 أكتوبر 2019 ومباراة تشيلسي - مانشستر يونايتد (3-3) في 5 فبراير 2012. ولم يتابع المباراة الثانية في أول يوم لاستئناف الموسم (استون فيلا وشيفيلد صفر -صفر) سوى 1.4 مليون.

وكشفت «الصن» أن طلبيات الطعام سجلت ذروتها بين 7-9 مساء بـ76 ألف طلبية، وكانت البيتزا هي الطلب الأكثر شهرة يليها الطعام الصيني والهندي والكباب والدجاج وعلق أندرو كيني مدير «جست إيت» أكبر مورد لطلبيات الطعام في إنجلترا: نشعر بسعادة كبيرة

لأننا ساعدنا المشاهدين على الاستمتاع بعودة الدوري في منازلهم الآمنة، من الواضح جداً أن هناك شهية للطعام مثل شهية المشاهدة