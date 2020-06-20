«الحكومة الإلكترونية» بالشارقة ستعود تدريجياً للوضع الطبيعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تماشياً مع حرص حكومة الشارقة وتوصياتها في العودة التدريجية للعمل ضمن نطاق بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع التدابير الاحترازية المتبعة للحد من تداعيات الازمة الصحية الراهنة، عملت دائرة الحكومة الالكترونية على دراسة آلية العودة إلى العمل بوضع طبيعي جديد، وقامت بالتهيئة النفسية والذهنية لأنماط جديدة في العودة إلى العمل.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: بدأت جميع الأقسام الإدارية في دائرة الحكومة الإلكترونية العودة إلى العمل استعداداً لـ«وضع طبيعي جديد» يقتضي في البداية برنامج عمل مرناً قائماً على وجود عدد أقل من الموظفين في المكتب على أن يستمر الجزء الآخر بالعمل من المنزل، كما أننا ملتزمون بالإجراءات الصحية الاحترازية التي لا يمكن تجاوزها أو التخفيف منها كشرط أساسي وإلزامي للعودة إلى العمل بالشكل الجديد. على سبيل الذكر وليس الحصر التباعد الآمن بين مكاتب الموظفين، ملصقات أرضية مرئية توجيهية، اهتمام إضافي في بعض الأماكن مثل قاعات المؤتمرات التي يجب تنظيفها وتعقيمها بين كل استخدام وآخر، عدم مشاركة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، إلزامية استخدام الأقنعة الواقية والقفازات وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي صممت بشكل توعوي ووزعت بشكل آلي على جميع الموظفين مع بند اتخاذ اجراءات إدارية صارمة للمخالفين لها.

وأكد القاسمي أن أزمة كوفيد-19 ستقلب موازين نوعية تقديم وتوفير الخدمات التكنولوجية لجميع الدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة حيث ستكون هناك نظره مستقبلية ورؤى واستراتيجيات جديدة وخدمات مستحدثة ستتحول من خلالها آلية تقديم جميع الخدمات التكنولوجية الى شراكة حقيقية مع المعنيين والمستفيدين من هذه الخدمات، الأمر الذي سيدفعنا بشكل إيجابي الى تحديد طرق ملموسة تساعدنا على تنفيذ تعليمات واضحة تفي بمتطلبات المرحلة القادمة.

وفي نفس السياق تحدث مدير عام الدائرة عن إعادة تصميم المكاتب التي لن تعتمد على مساحات العمل المشتركة بشكلها الاعتيادي بعد الآن، بل ستكون منظمة بشكل تباعدي آمن وطراز حديث يسهم في تحسين نتائج تقديم الخدمة والخبرات وخلق بيئة عمل أكثر إبداعاً وتحفيزاً.

واختتم القاسمي حديثه بالقول: نحن اليوم على عتبة مرحلة جديدة واستحقاقات وتحديات تتطلب منا الاستفادة بشكل ايجابي من هذه التجربة والأزمة الحالية وتحويلها إلى فرصة لإعادة النظر في الأهداف والاستراتيجيات المتبعة، الموارد والعمليات، نموذج العمل ورفع مرونته، آلية التوظيف، القيمة والإمكانيات بالإضافة الى التفاعل مع المعطيات والبيانات الجديدة بشكل أكبر.

الجدير بالذكر أن موظفي دائرة الحكومة الإلكترونية عادوا الى العمل من مقرهم بشكل تدريجي وبنسبة 30% كحد أدنى وفق توجيهات حكومة الشارقة وذلك ضمن جهوزية كاملة واتباع أعلى المعايير الصحية للسلامة المهنية.