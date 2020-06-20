شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الأحد امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وتعقد الامتحانات - وفق منظومة التعليم عن بعد - لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية.

ويستهل طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية مشوارهم غداً بأداء امتحان الفيزياء وفي 22 يونيو الجاري الدراسات الاجتماعية وفي 23 يونيو امتحان اللغة العربية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية امتحان الأحياء والكيمياء يوم 24 يونيو الجاري فيما يؤدي في اليوم ذاته طلبة المسار المتقدم امتحان الكيمياء.

وفي 25 يونيو الجاري يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة المنزلية والدراسة الأكاديمية امتحان اللغة الإنجليزية وفي 28 يونيو امتحان الرياضيات.

ويختتم الطلبة مشوارهم بأداء امتحان التربية الإسلامية في 29 يونيو الجاري.

ويبلغ الزمن الكلي للامتحان 60 دقيقة وحددت الوزارة مجموعة من التدابير للطلبة خلال أداء الامتحان فكل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال من خلال مؤقت زمني وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال.

وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً .. بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.