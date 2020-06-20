المري يشيد بجهود مجلس مديري مراكز الشرطة خلال أزمة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود مجلس مديري مراكز الشرطة الذي كان يعمل على مدار الساعة، وفي ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، معرباً عن تقديره له في خدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات، واهتمامه الكبير بتعزيز سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في مبنى الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل وتطوير إجراءات العمل، والتنسيق مع الشركاء في ما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، والسعي لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

وأثنى القائد العام لشرطة دبي على روح الفريق الواحد التي يتسم بها مجلس مديري مراكز شرطة دبي، الأمر الذي عكس المستوى العالي للعمل والسمعة المتميزة لشرطة دبي، والعمل الدائم من أجل التميز وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشرطة دبي.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على سير العمل في مجلس مديري مراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض نتائج زمن استجابة الدوريات للحالات الطارئة التي حققتها مركز الشرطة.

وفي ختام الاجتماع، وجه القائد العام بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والارتقاء بالعمل الشرطي، وطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل، وتحقق الأهداف المرجوة.