مصرع أربعة أشقاء من عائلة سورية في حريق بالأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي أربعة أطفال سوريين أشقاء حتفهم، بعد اندلاع حريق في خيمتهم داخل إحدى المزارع جنوب عمّان، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح السبت، مع حريق نشب في ست خيم داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار جنوب عمان، موضحاً أنه نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال أشقاء يحملون الجنسية السورية تبلغ أعمارهم عاماً وثلاثة أعوام وثمانية أعوام وعشرة أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم.

وأضاف أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان، وبحسب المتحدث، تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، محمد الحواري، إنه من المحزن وقوع مثل هذه الحوادث التي تزهق أرواح بريئة حيث إن اللاجئين فروا للنجاة بأرواحهم، مشيراً إلى أن المفوضية على اتصال بعائلات الضحايا لتقديم المساعدة اللازمة.

ويوجد 650 ألف لاجىء سوري في الأردن، فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/ آذار 2011، وبحسب الحكومة الأردنية هناك 700 ألف سوري دخلوا إلى عمان قبيل اندلاع النزاع.