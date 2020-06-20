شكرا لقرائتكم خبر عن 7889 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا السبت 7889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 576952 منذ تفشي الوباء.

وقال المركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا، إن 161 شخصاً تُوفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8002.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7889 إصابة جديدة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.