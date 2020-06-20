نقل «الحافلة السحرية» إلى موقع آمن في ألاسكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت حافلة قديمة تعود إلى الأربعينات في ألاسكا، إلى مكان آمن تمهيداً لعرضها أمام الجمهور مرة أخرى.

وقد ظهرت هذه الحافلة التي يطلق عليها «ماجيك باص» أو «فيربانكس باص 142» في كتاب «إنتو ذي وايلد» لجون كراكاور عام 1996، في فيلم يحمل العنوان نفسه عام 2007 من إخراج شون بن، وتدور أحداث القصة حول مغامر شاب يدعى كريس ماكاندلس أمضى صيف عام 1992 في الحافلة بهدف الهرب من زحمة المدن وتوفي جوعاً بعد 114 يوماً.

وتقع هذه الحافلة في نهاية مسار ستامبيد وقد انتهى بها الأمر إلى جذب عدد متزايد من الفضوليين الذين لم يكونوا دائماً مستعدين لهذه المغامرة بشكل جيد، ونظمت 15 عملية إنقاذ مرتبطة بالمركبة الشهيرة خلال الفترة من 2009 و2017، وفقاً للسلطات المحلية، وقد توفي مسافرون أتوا من سويسرا، وبيلاروسيا، بين أعوام 2010 و2019، غرقاً خلال بعثات استكشافية لرؤية «ذي ماجيك باص» أو «الحافلة السحرية».

من جانبه قال الحرس الوطني الخميس، إن الحافلة نقلت من مكانها النائي بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية، وسيتم الاحتفاظ بها في الوقت الحالي في موقع آمن حتى يتم تحديد ما يجب فعله بها ومن المرجح أن تعرض أمام الجمهور.