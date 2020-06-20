بوب ديلان يطلق ألبوماً جديداً بعد 8 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر أسطورة موسيقى الفولك الروك الأمريكي بوب ديلان، ألبومه الجديد بعد ثماني سنوات الجمعة، بعنوان «راف أند راودي ويز».

ويضم ألبوم ديلان الـ39 الذي يأتي بعد 58 عاماً من إطلاق أول ألبوم له، أغنية مدتها 17 دقيقة حول اغتيال جون إف كينيدي، بالإضافة إلى أغنية تكريمية لمغني البلوز الأمريكي جيمي ريد، وهذا الألبوم الجديد هو أول مجموعة لديلان الحائز جائزة نوبل مُنذ ألبوم «تامبست» في عام 2012.

وعندما سئل خلال مقابلة من «نيويورك تايمز» وهي الأولى بعد نيله جائزة نوبل للآداب في عام 2016، عن كلمات أغنية «آي كونتين مالتيتيودز» التي يتضمنها الألبوم قال: أفكر في موت الجنس البشري، الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري، مضيفاً: حياة الجميع عابرة، كل إنسان، بغض النظر عن مدى قوته وجبروته، يكون ضعيفاً عندما يتعلق الأمر بالموت، أفكر في ذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية.

وفي أغنية «موردر موست فاول» يتكلم عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس أثناء وصف تطور الثقافة المضادة في ستينات القرن الماضي، كما يذكر ديلان الذي تناولت بعض أغانيه في الستينات والسبعينات وحشية الشرطة والعنصرية مثل «هوريكن» مذبحة تالسا عام 1921، ويأتي ديلان أيضاً على ذكر «بيردمان أوف ألكاتراز»، وهو قاتل مدان أصبح عالم طيور، إذ بات يربيها في السجن.

ورغم تقدمه في السن بقي ديلان الذي مُنح وسام الحرية الرئاسي من باراك أوباما في عام 2012، يقوم بجولات منتظمة دون توقف تقريباً طوال العقود الثلاثة الماضية، وقد أجبرته أزمة فيروس كورونا المستجد على إلغاء سلسلة من الحفلات في اليابان وأمريكا الشمالية هذا الربيع والصيف لكنه وعد بإعادة إحيائها بمجرد أن يكون ذلك آمناً.