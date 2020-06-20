5 آلاف إصابة و20 ألف وفاة بكورونا في المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت الجمعة، عتبة العشرين ألف حالة، مشيرة أيضاً إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحفي، إنّ الفيروس أودى بحياة 647 شخصاً خلال أربع وعشرين ساعة، ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20394.

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5.030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170.485 إصابة في أنحاء البلاد، بالتزامن مع تأجيل سلطات مكسيكو استئنافَ الأنشطة الاقتصاديّة الذي كان مقرّراً في الأصل الاثنين، لمدّة أسبوع إضافيّ، وذلك في محاولة لتقليل الإصابات بالفيروس.