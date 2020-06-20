زيمبابوي تعتقل وزير الصحة بسبب فساده في مكافحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت شرطة زيمبابوي وزير الصحّة أوباديا مويو الجمعة، على خلفيّة فضيحة صفقة مواد طبية متعلّقة بمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكرت هيئة لمكافحة الفساد.

وأوقِف الوزير في مركز للشرطة في هراري، ويُرجّح أن يمثل أمام المحكمة السبت، وصرّح المتحدّث باسم مفوّضية مكافحة الفساد في زيمبابوي جون ماكامور لفرانس برس: أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل، مضيفاً: الأمر يتعلّق بشراء مواد خاصة بكوفيد-19.

وتعرّضت حكومة هراري لانتقادات بسبب منحها شركة «دراكس كونسالت» التي تأسّست قبل شهرين، عقداً بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدّات لإجراء فحوص كوفيد-19، وهناك مزاعم بأنّ الصفقة تمّ توقيعها بدون موافقة قانونيّة من هيئة تسجيل المشتريات في زيمبابوي.

في مارس/ آذار الماضي، قامت السلطات في المجر حيث سُجّلت «دراكس كونسالت» بالاشتباه بمبلغ 2 مليون دولار أودِع في حسابات الشركة، ما أثار شكوك الحزب المعارض الرئيسي في البلاد «حركة التغيير الديمقراطي»، وفي المقابل، تحدثّت وسائل إعلام محلّية الأسبوع الماضي عن اعتقال رجل الأعمال ديليش نغوايا الذي يُعتَقد أنّه الممثل المحلّي لشركة «دراكس»، بتُهم تتعلّق بالقضيّة نفسها.

كذلك، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي ، بإلغاء كلّ عقود استيراد الأدوية الممنوحة لـ«دراكس»، وفق ما أوردت صحيفة هيرالد الرسميّة، وسجّلت زيمبابوي 479 إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات، على الرغم من الاعتقاد بأنّ هذه الأرقام أقلّ من الواقع بسبب نقص الفحوص.