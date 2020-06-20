السيسي: أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف "ما شهدته اليوم يعد فخرا واعتزازا لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من نظم تسليح ومعدات قتالية تجعلها جاهزة لتنفيذ أي مهام تكلف بها، لمواجهة التهديدات التى تواجه الوطن بريا وبحريا وجويا".

© REUTERS / Paul Hanna

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

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وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

وأستدرك "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأكد أن "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".