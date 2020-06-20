جاء ذلك خلال تفقد الرئيس المصري، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف "ما شهدته اليوم يعد فخرا واعتزازا لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من نظم تسليح ومعدات قتالية تجعلها جاهزة لتنفيذ أي مهام تكلف بها، لمواجهة التهديدات التى تواجه الوطن بريا وبحريا وجويا".
© REUTERS / Paul Hanna
وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".
وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".
وأستدرك "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".
ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".
وأكد أن "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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