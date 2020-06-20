السعودية تلغي حظر التجول وتسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية

وذكر بيان للوزارة أنه "صدرت الموافقة الكريمة على الآتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية".
وأكد البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يجب مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة. والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.
وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصا كحد أقصى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.
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