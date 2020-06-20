السعودية: الملك سلمان يصدر أوامره بشأن الرحلات الدولية وفريضة العمرة

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه هذه القرارات جاءت بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال إن "الأوامر الكريمة شملت استمرار تعليق العمرة والزيارة، ومراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية"، كما تضمت الأوامر الملكية "استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر".

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وسجلت السلطات الصحية السعودية، لأول مرة منذ أسبوع، أقل من أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد 3941 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في السعودية منذ بداية الجائحة 154233، بما في ذلك 54086 حالة نشطة، بينها 1955 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 46 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1230 حالة وفاة، فيما تماثل 3153 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 98917 شخصا.