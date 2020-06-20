FAWAZ SALMAN
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، على آخر معسكرات القوات التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.
وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، وكالة سبوتنيك، بأن قوات المجلس الانتقالي "اقتحمت معسكر قيادة القوات الخاصة في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، عقب اشتباكات تصاعدت فجر اليوم، وانتهت بالسيطرة عليه، واستولت على ما به من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: الحكومة اليمنية قد تدرس إنهاء التواجد الإماراتي بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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