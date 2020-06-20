استهداف حافلة للجيش السورى على متنها 40 جنديا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، بتعرض حافلة للجيش السورى لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقى لمحافظة درعا.

وأضافت القناة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السورى، وأن العبوة أحدثت انفجارا كبيرا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى.

وكان الجيش السورى عزز مواقعه فى ريف محافظة الرقة، حيث أرسل تعزيزات إلى ناحية عين عيسى فى ريف المحافظة الشمالي الغربي.

ونقلت وكالة أنباء سوتنيك الروسية عن مصادر فى شرق الفرات أن الجيش السورى استقدم تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي.

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وبحسب الموقع، أفادت المصادر: "أن التعزيزات استقرت بالقرب من الطريق الدولية بين حلب والحسكة في شمال مدينة عين عيسى، التي تنتشر فيها أيضاً القوات الروسية منذ الماضى".

واشارت إلى أن التعزيزات ضمت مدفعية ميدان ثقيلة ومشاة ومدرعات.

من جهة ثانية وعلى صعيد متصل نقل الموقع عن مصادر، قولها إن ما يسمى "الجيش الوطني الموالي للنظام التركي، والمتمركز إلى جانب جيش الاحتلال التركي في ناحية تل أبيض قام بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة عين عيسى بالتزامن مع وصول تعزيزات الجيش العربي السوري، من دون أن يسفر القصف عن أضرار".

وكان الجيش السوري دخل إلى شرق الفرات، في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري.