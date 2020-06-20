شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: "الصحة" تبدأ غداً إجراء فحوصات كورونا لموظفى حكومة عجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات بإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان ، غدا الاحد ، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية ويأتي اجراء الفحوصات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار كورونا.وفق البيان الإماراتية.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي – عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ عمار بن حميد النعيمي – ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامة الموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

Advertisements

وأشار إلى أن الدائرة قامت بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمستقلة بإمارة عجمان لتوجيه جميع موظفيها المواطنين وغير المواطنين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد مجاناً، حيث تم التنسيق مع الجهات وفق المواعيد المعدة لفحوصات الموظفين حسب المجموعات من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً في مقار الجهات، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين الموظفين، مع ارتداء القفازات و الكمامات.

وثمن السويدي جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز الطب الوقائي بعجمان وتعاون الجهات الحكومية في إجراء الفحوصات اللازمة لموظفي حكومة عجمان ما سيسهم في الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين ويدعم جهود حكومة عجمان بما يتسق مع الإجراءات الوطنية وتوحيد الجهود للحد من انتشار كورونا.

وكانت الدائرة وجهت في مايو الماضي جميع الجهات الحكومية في الإمارة بعودة العمل بنسبة 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات مع تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية الصحية بما يضمن العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين.