شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يزور إحدى نقاط الجيش بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس السورى بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، اليوم السبت، بزيارة إحدى نقاط الجيش بريف دمشق، ونشرت قناة "روسيا اليوم" مجموعة من الصور للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء وأفراد أسرتهما وهم فى زيارة إلى إحدى نقاط الجيش. وقالت القناة إن الزيارة جاءت أثناء توجه الرئيس السورى وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، حيث توقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود.

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