شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الضوابط الجديدة للأنشطة الترفيهية فى السعودية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية بعد أزمة كورونا فى السعودية، أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية الدليل الارشادى لعودة الانشطة الترفيهية، والتي سيتم الإعلان عن تاريخها من قبل الجهات المعنية في وقت لاحق وفق العربية.

نورد فيما يلى أبرز الضوابط التى اشتملها الدليل ..

ـ اشتمل الدليل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات، والتي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات عدة جوانب وهي التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي، والوقائي.

ـ اشتمل جانب التوعية الصحية، على نشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض أو كان مخالطاً لحالة مؤكدة خلال الـ 14 يوماً السابقة لحضوره النشاط الترفيهي، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين،

ـ نشر لوحات إرشادية وإرسال إجراءات وارشادات للزوار قبل زيارتهم للموقع حتى تتكون صورة شاملة عن الإجراءات الاحترازية قبل الزيارة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لسلامة الزوار والموظفين مع حملة الإعلان عن الفعالية مع التأكيد على مبدأ "كلنا مسؤول" – "نعود بحذر"، وتمكين الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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