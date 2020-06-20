شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة السعودية نوف الناصر تنجو من حادث مروع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجت الممثلة السعودية نوف الناصر من الموت، بعد تعرضها لحادثة مرورية قبل أيام في الرياض، نتج عنها كسر في ساعدها. وفقا لصحيفة عكاظ، وخضعت الناصر لعملية جراحية لعلاج الكسر الذي تعرضت له، نتيجة الحادثة، وحالتها الصحية لا تزال مستقرة، بعد تكلل العملية بالنجاح.

وأوضح الطبيب المعالج للممثلة عضو الجمعية السعودية لجراحة العظام والمفاصل الدكتور فؤاد زيدان، في بيان صحفي، أن الممثلة تعرضت لحادثة سير شديدة وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي.

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وأضاف: «بعد حضوري فوراً ولدى معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح».

وأشار إلى أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيراً إلى أن المريضة منومة بالمستشفى لإتمام العلاج.