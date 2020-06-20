بعد فقدان سقطرى.. دبلوماسي يمني: صبرنا تجاوز كل الحدود

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365
قال دبلوماسي يمني السبت، إن صبر حكومته "تجاوز كل الحدود" عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظة أرخبيل سقطرى شرقي البلاد.
جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للسفير اليمني لدى الأردن علي العمراني عبر حسابه الرسمي في "تويتر".
والجمعة سيطرت قوات "الانتقالي" على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن المحافظة الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.
وأضاف العمراني "بعد سقطرى، صبرنا تجاوز كل الحدود"، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.
لكن وكيل وزارة الشباب اليمنية شفيع العبد قال في تغريدة له على "تويتر" إن حكومته فقدت سقطرى عندما وطأتها أقدام التحالف الذي تقوده السعودية".
وأضاف العبد، أن "الحقيقة التي تجاهلناها كثيرا هي أن جزيرة سقطرى سقطت عن سلطة الشرعية اليمنية لحظة وصول أول جندي لتحالف دعم الشرعية إلى أراضيها".
ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر اتهامات للتحالف خاصة الإمارات (الشريك الثاني للسعودية فيه) بالتمدد في سقطرى منذ 2016 رغم بعدها عن مناطق القتال ضد الحوثيين، ما تسبب بتحولها إلى بؤرة صراع جديدة في البلاد.
وسقطرى أرخبيل مكون من ست جزر يمنية، وظلت في منأى عن الاقتتال والصراع الذي عاشه اليمن خلال الثلاثة العقود الماضية.
وتقع سقطرى ضمن ما تعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".
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