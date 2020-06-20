"مخلب النمر".. الجيش التركي يطهر مواقع جديدة من الإرهاب

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تطهير مواقع جديدة من الإرهابيين، شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النمر".

ونشرت وزارة الدفاع، السبت، مشاهد لاستهداف أوكار إرهابيي منظمة بي كا كا، قائلة إن "الخونة باتوا يبحثون عن حفرة للاختباء".

وأضافت أن "أبطال المهام الخاصة التركية تمكنوا من تطهير أهداف جديدة في إطار مخلب النمر، نتيجة عملية جوية استمرت طوال الليل".

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وفجر الأربعاء، انطلقت عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.