مصرع 3 وإصابة 15 بانقلاب حافلة في مصر

إسطنبول/ الخليج 365

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، بينهم مراقبون لامتحانات الثانوية العامة، إثر انقلاب حافلة، السبت، بمحافظة البحر الأحمر جنوب شرقي البلاد.

ونقلت صحيفة اليوم السابع (خاصة مقربة من الحكومة) عن ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين بالمحافظة قوله إن حادث انقلاب حافلة أدى إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين.

وأضاف شعبان أن "من بين المتوفين والمصابين مراقبون لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة".

ولفت إلى أن "سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الامامي للحافلة المتجهة من مدينة الشلاتين إلى مدينة حلايب لمراقبة امتحانات الثانوية العامة المقررة غدا الأحد".

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من جانبه، قال هشام منير، وكيل مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، لليوم السابع، إن مراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة في حلايب لقى مصرعه وأصيب 5 ملاحظين في الحادث نفسه.

وتشهد مصر، خلال العقود الأخيرة، العديد من حوادث السير الدامية التي أودت بحياة المئات.

وتبدأ الأحد، امتحانات الثانوية العامة في المحافظات المصرية، في ظل تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في مصر، 52 ألفا و211؛ بينها ألفان و17 وفاة، و13 ألفا و928 حالة تعاف.



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