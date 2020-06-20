الإفراج عن روائي سوداني عقب احتجازه 8 أيام بالقاهرة

الخرطوم / الخليج 365
قال الروائي السوداني النور عادل إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد احتجازه لمدة 8 أيام، دون توضيح ملابسات ذلك.
جاء ذلك في مقطع مصور لعادل نشرته السفارة السودانية بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه الخليج 365.
وقال عادل في المقطع المصور إنه تم الإفراج عنه الخميس بعد المجهودات التي بذلت من قبل السفارة السودانية بالقاهرة وزملائه الإعلاميين.
وأضاف: "كنت معتقلا في القاهرة لمدة 8 أيام، كانت أيام قاسية ولكن أطمئنكم بأنني بخير".
ولم يكشف الروائي السوداني عن أسباب احتجازه، فيما قال إنه سيعود إلى الخرطوم الأحد المقبل.
كما نشر الإعلامي السوداني محمد إسحق السبت صورا للنور عادل مع القائم بالأعمال في سفارة الخرطوم بالقاهرة السفير خالد الشيخ.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن اعتقال النور عادل أو الإفراج عنه.
ووفق إعلام محلي سوداني، يقيم النور منذ شهور بالقاهرة، وله روايات تحت النشر، ويهتم بالدراسات النقدية، ويترأس مبادرة “ساعة لبلدك” للمساهمة في الصحة وصيانة المدارس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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