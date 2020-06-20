شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة مميزات جديدة لخرائط «سناب شات».. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن عبدالله السبع، الخبير في شؤون التقنية والتكنولوجيا، بدء تطبيق مميزات جديدة لتطبيق سناب شات، خاصة فيما يتعلق بخرائط سناب شات.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “مميزات جديدة وصلت لخرائط سناب شات، حيث تستطيع الآن معرفة معلومات أكثر عن أي مكان.

وأضاف عبدالله السبع يمكن الآن معرفة تقييم الناس للمطاعم و هل المكان مزدحم و تقدر تتصل على المطعم لحجز مكان و غيرها من التفاصيل.