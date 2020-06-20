شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنتوزارة الصحة: تسجيل 3941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 3153 حالة تعافي.

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