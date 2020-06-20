شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تدعو للمشاركة في استطلاع حول المعلومات الغذائية قبل وبعد«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دعوة إلى جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة في دراسة استطلاعية حول سلوك العامة في الحصول أو البحث عن المعلومات الغذائية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

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وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الاستطلاع يجرى بقيادة فريق بحثي من اللجنة الوطنية للتغذية في الهيئة وبالتعاون مع فريق بحثي من جامعة طيبة.



وبيّنت الهيئة أنه يمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الدخول علىالـرابـــط، مشيرة إلى أن ملء الاستبيان يستغرق بين 5 – 10 دقائق.