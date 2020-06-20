شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يكشف حقيقة تسجيل أعلى درجات حرارة غداً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الطقس عادل القازنلي أن يصادف يوم غد الانقلاب الصيفي، وفيه بإذن الله تعالى، تكون الشمس متعامدة على مدار السرطان ويكون يوم غد أطول نهار في شمال الكرة الأرضية.
وأضاف القازنلي، في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تكون ساعات النهار 14 ساعة وتزيد عن 14 ساعة من منطقة لمنطقة أخرى.
أما ما يتداول بأن يوم غد سيكون أعلى درجات حرارة فهذا غير صحيح، لأن درجات الحرارة تتفاوت من مكان لمكان حسب اتجاه الرياح ومصدر الرياح.
وتابع أن الانقلاب الصيفي هو ليس بداية فصل الصيف، ولكن من بعد غد تبدأ ساعات النهار في الانخفاض وتقل ساعات النهار، ويوم غد تكون ذروتها 14 ساعة وبعد ذلك تبدأ تتناقص ساعات النهار، إلى أن نصل إلى تعامد الشمس على خط الاستواء مرة أخرى.
وختم خبير الطقس عادل القازنلي بقوله إن الرياح النشطة تتفاوت من منطقة إلى أخرى من حيث التأثير بالذات على المناطق المفتوحة والمناطق الصحراوية، ومتوقع أن تستمر خلال فصل الصيف، ولكن الحمد لله غير مؤثرة على أنها تحضر معها موجات غبارية كثيفة كما يحصل في بداية فصل الشتاء، ولكن الرياح النشطة تكون محليات تقريبا.
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