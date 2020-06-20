شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون»: لا إصابات بـ«كورونا» بين النزلاء.. وندرس إتاحة التواصل المرئي بين السجناء وذويهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، المقدم د. بندر الخرمي، أنه لا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين نزلاء السجون، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع السجون بالمملكة.

وأوضح المقدم “الخرمي” أن الإجراءات التي تطبقها “السجون” تشدد على وضع نقاط فرز للمنسوبين قبل الدخول للسجون ومقرات العمل، والإلزام بارتداء الكمامات ووسائل الحماية الشخصية، إضافةً إلى التعقيم المستمر، وتعليق الزيارات، بالإضافة إلى إلقاء المحاضرات التوعوية والإرشادية على النزلاء.

ونوه متحدث “السجون” خلال مقابلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية” ، أنه تم الاستعاضة عن الزيارات العائلية بالخدمات الإلكترونية، لافتاً إلى أن العمل على توفير خدمة التواصل المرئي بين النزلاء وذويهم قيد الدراسة والتدقيق وسيتم البتّ فيها قريبًا.