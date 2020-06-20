«الصحة»: 6 نصائح مهمة للوقاية من «كورونا» عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح مهمة عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. Advertisements وأكدت الصشة، في “إنفوجراف” توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أهمية أخذ معقم كحولي، وأخذ كمامة قماشية إضافية، والركوب في المقاعد الخلفية، وتجنب لمس الأسطح، والاحتفاظ بالنفايات (بغرض التخلص منها لاحقا)”. كذلك شددت وزارة الصحة على أهمية استخدام الدفع الالكتروني وتجنب الدفع النقدي قدر الإمكان للوقاية من فيروس كورونا.

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