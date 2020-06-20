شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تكشف الشروط الإلزامية لفتح محلات «البقالة».. وتقدم 6 مقترحات لاختيار الموقع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن المتطلبات والشروط الواجب توفرها لافتتاح نشاط البقالة، والتجهيزات الداخلية المطلوبة بالمحل.

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وأكدت “منشآت” على عدة متطلبات إلزامية يجب توفرها بالموقع المقترح لافتتاح نشاط “بقالة”، أهمها أن يكون على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الموقع عن 24 متراً، وأن يتوافر لكل 50 متراً مربعاً موقف، وعدم مواجهة الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث.

ووجهت “منشآت” 6 مقترحات تتعلق بمالموقع للراغبين في فتح بقالات، في مقدمتها أن يكون موقع البقالة قريبًا من المناطق السكنية، وعلى مسافة مناسبة من المنافسين، وتوفر عقد إيجار لفترة طويلة، إضافة إلى وجود دراسة جدوى حول الموقع، وسهولة الوصول إليه، وأن يكون قريباً من المتاجر التي تجذب العملاء مثل المخابز والصيدليات والمدارس وغيرها.