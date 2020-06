عودة تدريجية لخدمات واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أبلغ مستخدمون لتطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp عن عودة الخدمة بكامل ميزاتها إلى العمل مجددا، بعد ساعات من اختفاء ميزات عديدة مرتبطة بالدردشة على التطبيق مثل Typing وOnline وLast seen والتي توضح حالة المستخدمين الآخرين.



وقال مستخدمون عبر تويتر إن الخدمة عادت إلى طبيعتها، بينما لم لايزال البعض يعاني من اختفاء بعض الميزات.

ولم تصدر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح سبب العطل.

وأحدث اختفاء ميزات Typing وOnline وLast seen ارتباكا بين المستخدمين، وسط تكهنات أشارت إلى أنها اختفت نتيجة تحديثات جديدة أطلقها واتساب.

لكن لاحقا، أكد بعض المستخدمين أن حساباتهم على التطبيق قد تكون تعرضت لاختراق أدى إلى العبث في إعدادات الخصوصية.

وحسب موقع calcalistechK التقني، أبلغت مواقع مراقبة الويب والتطبيقات مثل Down Detector ، الذي يراقب الأنشطة غير العادية على الأنظمة الأساسية الرقمية، عن ارتفاع حاد في شكاوى من واتساب.

وسجل Down Detector أكثر من 4000 تقرير تتعلق بتضرر المستخدمين من واتساب، حيث يعاني 70٪ منهم من مشاكل اختفاء مميزات Typing و Online و Last seen.

ولفت التقرير أيضا إلى أن 24% من المستخدمين يعانون مشكلة في الاتصال، ما يرجح فرضية الخلل الفني.

وتم الإبلاغ عن تلك المشاكل من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ورغم ذلك، ظل غالبية مستخدمي واتساب قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على تطبيق الدردشة.

وحسب موقع "سي إن بي سي تي في " اختفت تلك الميزات بينما تم اكتشاف تغييرات في إعدادات الخصوصية للمستخدمين تلقائيًا، دون سبب معلوم.

وأوضح الموقع أن العديد من المستخدمين يشتبهون في اختراق حسابات واتساب الخاصة بهم، خاصة أنه مع محاولة تغيير إعدادات الخصوصية إلى وضعها السابق يظهر إشعار ينص على: "فشل تحديث إعدادات الخصوصية ، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا."