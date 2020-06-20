وأعرب السيسي اليوم السبت، عن سعادته بتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية للاطمئنان على الكفاءة والحالة الفنية والقتالية للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف أن "جزءا كبيرا من القوات المسلحة جاهز لتنفيذ أى مهام، منوها إلى أن ما رآه كان شيئا عظيما ويعكس قدرة مصر".
وأكد أن "الجيش المصري على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى مهام هنا أو فى أى مكان لو تطلب الأمر".
© Sputnik / Mohamed Hssan
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو للرئيس المصري وهو يتفقد القوات الجوية على حدود ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.