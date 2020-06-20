بشرى سارة.. "أفيفافير" الروسي يعالج العراقيين المصابين كورونا

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وأوضح البدر، أن أحد المعامل الأهلية في القطاع الخاص، لتصنيع الأدوية، بدأت بتصنيع العلاج الروسي، وهو مضاد فيروسي.

وأضاف، أن تطبيق الدواء للمرضى المصابين بفيروس كورونا، سيكون تحت إشراف دائرة الأمور الفنية، والصحة العامة، منوها إلى أنه لا يوجد إجراء علاجي يستحدث إلا بعد الموافقات اللازمة.

وكشف البدر، أن موعد توفر العلاج، واستخدامه للمصابين بفيروس كورونا، بعد أسبوع أو أكثر، وهو مجاني في كل المستشفيات الحكومية.

وعن توزيعه في الصيدليات، أخبرنا البدر، أن وزارة الصحة، ستقرر لاحقا توزيعه، أو عدم توزيعه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والبيئة، في ختام حديثه، أن تشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" يتم في المؤسسات الحكومية حصرا.

وسجل العراق، يوم أمس الجمعة، 19 يونيو، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا، إذ بلغت 1635 إصابة، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد مع اكتظاظ المستشفيات لاسيما في العاصمة بغداد التي تضم العدد الأكبر من المصابين.

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وعقدت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء الماضي، 17 يونيو، اجتماعا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات توريد عقار العلاج الروسي ضد كورونا، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "عقد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي، الأربعاء، اجتماعا موسعا مع وزارة الصحة الروسية بحضور السفير العراقي في روسيا، والوكلاء الإداري، والفني وعددا من المدراء العامين، والأطباء الاختصاص في وزارة الصحة لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا والاطلاع على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفيروس".

وكتب السفير العراقي في موسكو مطلع الشهر الجاري تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر"، قال فيها "أجريت مكالمة مع السيد وكيل وزير الصحة [الروسي] حول ما طرحته السلطات الروسية من نتائج مشجعة لعقار (افيفافير) والذي أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90 بالمئة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم الاتفاق على إجراء مباحثات مع الجانب الروسي لدراسة خصائص هذا الدواء وإمكانية الاستفادة منه في العراق".

ويعتبر عقار "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" [الشركة الروسية لصناعة الأدوية]، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.