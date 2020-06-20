أول ظهور للرئيس بشار الأسد وزوجته عقب عقوبات قانون "قيصر"

وتحدث الناشطون أن الصورة قد تكون على جبهات القتال في إدلب، فيما نقلت قناة "RT" عن مراسلها قوله إن "الصورة خلال زيارة خاصة قام بها الرئيس السوري وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، توقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود".

​وأثارت الصورة ردود فعل سوريين، واعتبروها تحديا من قبل الرئيس السوري وزوجته للعقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"، كونها أول ظهور لهما بعد العقوبات الأخيرة.

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".