السراج يزور الجزائر اليوم ويلتقي رئيسها

وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" قال الهوني: "السيد الرئيس سيقوم بزيارة قصيرة للجزائر اليوم، وسيلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".
وردا على سؤال إن كانت هذه الزيارة مرتبطة بمبادرة جزائرية للحل في ليبيا أجاب المستشار: "كل ما أعرفه هو تصريحات جزائرية عن تنسيق الجهود مع تونس ومصر لتجاوز الأزمة الراهنة، عموما ستتضح الأمور خلال الزيارة".
وتصدرت دول الجوار الليبي المشهد خلال الأيام الأخيرة، في إطار سعيها لحل الأزمة الليبية ودفع أطرافها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقبل أيام، أعلنت القاهرة مبادرة لتسوية الأزمة حظت بتأييد دولي واسع، فيما حضرت الجزائر في المشهد مجددا بعد استضافة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.
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