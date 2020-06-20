من جانبه أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي إبعاد إسماعيل ومهاوي عن تشكيلة "أسود الرافدين" بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما غرمهم الاتحاد العراقي بمبلغ 2 مليون دينار( 1600 دولار) على كل منهما، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا في العراق.
من جانبه قدم اللاعب علاء مهاوي اعتذاره للاتحاد العراقي لمشاركتهما الحفل في ظل تفشي فيروس كورونا في العراق.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو يتسبب بإبعاد لاعبين بارزين من صفوف المنتخب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.