مقطع فيديو يتسبب بإبعاد لاعبين بارزين من صفوف المنتخب العراقي

من جانبه أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي إبعاد إسماعيل ومهاوي عن تشكيلة "أسود الرافدين" بسبب عدم التزامهما بقيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما غرمهم الاتحاد العراقي بمبلغ 2 مليون دينار( 1600 دولار) على كل منهما، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا في العراق.

من جانبه قدم اللاعب علاء مهاوي اعتذاره للاتحاد العراقي لمشاركتهما الحفل في ظل تفشي فيروس كورونا في العراق.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .