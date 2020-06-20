تركيا: كان أمام حفتر فرصة لم يستغلها ومصيره الهزيمة

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير قوله "يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا".

​وتابع الوزير التركي "كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا".

​وأضاف "حفتر لم يصغ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة".