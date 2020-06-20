تشاووش أوغلو: الحل السياسي هو الأفضل لليبيا وحفتر مصيره الهزيمة

أنقرة/ الخليج 365وزير الخارجية التركي:

- حفتر لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره "الهزيمة"

- كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا

- مستعدون للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان



أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الحل السياسي هو الأفضل لليبيا، وأن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مصيره "الهزيمة".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، السبت، في ولاية أنطاليا، على هامش فعالية للتعريف بالخدمات السياحية التركية الآمنة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها مع تراجع تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير التركي إن الانقلابي حفتر "لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة".

وأضاف تشاووش أوغلو: "كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا".

وتابع قائلا "يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا".

وفيما يخص التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، أوضح تشاووش أوغلو أن أي اتفاقية أو خطوة في هذه المنطقة بمعزل عن تركيا تعتبر "باطلة".

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وأضاف: "لم نتمكن من إفهام هذا الأمر للأطراف الأخرى بشكل شفهي، لكننا نجحنا في ذلك بالطرق العملية، من خلال سفننا الخاصة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، والاتفاقيات التي عقدناها".

وأكد على استعداد بلاده للحوار مع كافة الأطراف بخصوص شرق المتوسط، بما فيها اليونان.

وحول مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية، قال تشاووش أوغلو إن عناصر المنظمة توجهوا إلى منطقة السليمانية شمالي العراق، وبدأوا بفرض السيطرة على مئات الأماكن فيها.

واستطرد قائلا إن "بي كا كا بدأت بالضغط على الأحزاب في المنطقة أيضا، ما يشكل تهديدا على تركيا، لذلك أطلقنا عملية المخلب، والتي ستستمر على مراحل لغاية تطهير المنطقة من الإرهاب".

وردا على إدراج بعض الدول لتركيا ضمن الوجهات الخطيرة من حيث تفشي كورونا، أعرب تشاووش أوغلو عن خيبة أمله جراء الأمر.

وأوضح أن تركيا واجهت الفيروس بفعالية بفضل نظامها الصحي المتطور، وأكد أن القطاع السياحي بات مستعدا لاستقبال السياح الأجانب، مشددا على ثقة بلاده بهذين القطاعين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.