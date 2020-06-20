اليمن.. مليشيا "الانتقالي" تقتل مسؤولا أمنيا في أبين

علي عويضة/ الخليج 365



أعلنت الداخلية اليمنية، السبت، مقتل مسؤول أمني برتبة عقيد، في المعارك التي تخوضها القوات الحكومية ضد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بمحافظة أبين (جنوب).

ونعت الوزارة، في بيان، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين العقيد صبري علي.



وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن "صبري قتل وهو يواجه قوى التمرد والظلام لميليشيات انقلابية عاثت فسادا ودمرت كل ما له صلة بالنظام والقانون"، في إشارة لقوات الانتقالي.



وأضاف أن "مثل هذه التمردات لن تزيد أبناء اليمن والجيش الوطني إلا تماسكاً وإصراراً".



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في السياق، قالت مصادر عسكرية لمراسل الخليج 365، إن "صبري" قتل في وقت متأخر من مساء الجمعة بمنطقة "الطرية" في "أبين"، خلال دارت معارك عنيفة حيث بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.



وأضافت المصادر التابعة للحكومة (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن القوات الحكومية أحرزت تقدما وسيطرت على مواقع عسكرية للانتقالي في سلسلة جبال "النجيد" القريبة من مدينة "جعار" مركز مديرية "خنفر" في أبين.



وتسعى القوات الحكومية لاستكمال السيطرة على محافظة أبين ثم التقدم نحو محافظة عدن التي تسيطر عليها قوات الانتقالي الجنوبي منذ أغسطس/آب الماضي.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

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