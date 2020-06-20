مخلب النمر.. قصف 700 هدف لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المشاركة في عملية "مخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، منذ انطلاقها شمالي العراق.

وقام أكار بجولة تفقدية على نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية "مخلب النمر"، رفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.

أكار قاد مع كبار المسؤولين العسكريين عملية "مخلب النمر" وتابع التطورات الميدانية من المركز حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة/ السبت.



وأشار أكار، في تصريحات، إلى أن القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم في إطار العملية العسكرية.

وقال: "تم منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلًا عن قصف أكثر من 700 هدف".

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وشدّد الوزير التركي على أن بلاده تحترم وحدة تراب جميع الدول المجاورة ، وتؤيد السلام والهدوء فيها.

وعقب اتصالات مرئية مع قادة الوحدات العسكرية، انتقل الوزير أكار إلى نقطة متاخمة للحدود العراقية تضم قاعدة عسكرية تركية للإطلاع على التطورات.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.