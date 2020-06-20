مواعيد التسجيل في الكلية التقنية للبنات بالدوادمي

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالدوادمي عن مواعيد القبول والتسجيل وذلك في تخصص التجميل . حيث يبدأ التسجيل من الاحد 1441/11/4 ويستمر حتى يوم الخميس 1441/11/17 هـ ، علماً بأن مدة الدراسة سنتان ونصف

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