اخبار الخليج

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية للبنات بالدوادمي

0 نشر
صحيفة الخليح الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
الدوادمي

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالدوادمي عن مواعيد القبول والتسجيل وذلك في تخصص التجميل .

حيث يبدأ التسجيل من الاحد 1441/11/4 ويستمر حتى يوم الخميس 1441/11/17 هـ ، علماً بأن مدة الدراسة سنتان ونصف

الدوادمي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية للبنات بالدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا