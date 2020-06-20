أبرز المباريات العالمية ليوم السبت “20 يونيو”

تعود عجلة الدوري الإيطالي بعد توقف دام لحوالي 3 أشهر بسبب كورونا ، وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، أبرزها يجمع بين برايتون وآرسنال، بينما تقام 4 لقاءات أيضاً في الدوري الإسباني أهمها بين أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، كما ستقام 9 مباريات في الدوري الألماني، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 20 يونيو : الدوري الإنجليزي 14:30 واتفورد x ليستر سيتي 17:00 برايتون x آرسنال 19:30 وست هام x وولفرهامبتون 21:45 بورنموث x كريستال بالاس الدوري الألماني 16:30 بايرن ميونخ x فرايبورغ 16:30 هيرتا برلين x باير ليفركوزن 16:30 شالكه x فولفسبورغ 16:30 كولن x إينتراخت فرانكفورت 16:30 ماينز x فيردر بريمن 16:30 هوفنهايم x يونيون برلين 16:30 فورتونا دوسلدورف x أوغسبورغ 16:30 بادربورن x بروسيا مونشغلادباخ 16:30 لايبزيغ x بروسيا دورتموند الدوري الإسباني 15:00 إسبانيول x ليفانتي 18:00 أتلتيك بلباو x ريال بيتيس 20:30 خيتافي x إيبار 23:00 أتلتيكو مدريد x بلد الوليد الدوري الإيطالي 20:30 تورينو x بارما 22:45 هيلاس فيرونا x كالياري

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