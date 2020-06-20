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مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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لحق مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 أمام مضيفه توتنهام في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف الممتاز نشاطه بعد توقُّف ثلاثة أشهر بسبب ، وذلك ضمن المرحلة الثلاثين.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشلسي الرابع الذي يلعب غدًا ضد أستون فيلا، ومتقدمًا بنقطتين عن شيفيلد السادس، فيما بقي توتنهام ثامنًا برصيد 42 نقطة خلف ولفرهامبتون السابع بنقطة، ومتقدمًا على غريمه أرسنال بنقطتين.

وافتتح الهولندي ستيفن بيرغوين التسجيل لتوتنهام عند الدقيقة الـ(27)، فيما سجل البرتغالي برونو فرنانديش هدف التعادل لليونايتد من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ(81).

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