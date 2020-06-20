الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

طرحت الهيئة العامة للمنافسة وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، تحت مسمى وظيفي ” مراسل” . واشترطت الهيئة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة، خبرة لا تقل عن سنة، ويفضل أن يكون ملم بمبادئ اللغة الإنجليزية. وللتقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

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