المجلس العالمي للسياحة والسفر يمنح مصر علامة "السفر الآمن"

وبحسب بيان الحكومة المصرية، اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.
© Sputnik . Amro Omran
كما دعت الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر للانضمام إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم "WTTC" الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي.
من جانبه، قال وزير السياحة المصري إن القرار الصادر اليوم من المجلس العالمي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن"، أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية.
وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية".
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